W 1997 r. wszyscy łapali się za głowę, gdy dominikanin o. Jan Góra postawił na pustych wtedy Polach Lednickich żelazną Bramę Rybę. Miała ona być symbolicznym znakiem wejścia młodzieży w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa. I choć od tego wydarzenia minęły już 22 lata – a w 2015 r. ojciec Góra zmarł nagle przed Bożym Narodzeniem i duszpasterstwo ma już nowego opiekuna o. Wojciecha Prusa – to Lednica wciąż żyje.

Nie zabraknie gadżetów symboli

W sobotę 1 czerwca znów pod Bramę III Tysiąclecia przyjadą dziesiątki tysięcy pielgrzymów z całej Polski. Tegoroczne, 23. już spotkanie odbywa się pod hasłem „Wiesz, że cię kocham” i nawiązuje do słowa Jana Pawła II skierowanych do młodych w 1987 r. na Westerplatte. – Musicie być mocniejsi niż warunki, w jakich przyszło wam żyć – powiedział wtedy papież. – Człowiek jest mocny wtedy, kiedy wie, że jest kochany. A spowiedź i Eucharystia to dwa sakramenty, w których Chrystus do każdego z nas mówi „kocham Cię” – tłumaczy sens spotkania o. Prus.