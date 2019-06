Jednym z największych problemów, na jaki zwracają uwagę demografowie i socjologowie, jest brak miejsc opieki dla dzieci do 3. roku życia. Bez żłobków czy klubów malucha nie ma co liczyć na to, że rodzice – a zwłaszcza mamy – będą mogli wrócić do pracy. Choć trzeba zauważyć, że w ciągu dwóch ostatnich dekad wiele się zmieniło na lepsze, choć oczywiście do ideału daleko.

Wielkopolska na podium

W 2000 r. w Polsce było ok. 600 placówek, które oferowały niewiele ponad 30 tys. miejsc dla dzieci. Według oficjalnych statystyk GUS na koniec 2017 r. w Polsce działało już 3120 żłobków, które dysponowały prawie 107 tys. miejsc dla dzieci do 3. roku życia. Tylko w porównaniu z rokiem 2016 był to skok o prawie 14 proc. Ale żeby zejść na ziemię, to i tak jest ponad 10 razy mniej niż potrzeba, bo takich maluchów jest w naszym kraju ok. 1,2 mln. Jeśli więc w Polsce tylko niewiele ponad 10 proc. dzieci może liczyć na miejsce w żłobku, to stawia nas w ogonie krajów Unii Europejskiej. Dla porównania - w Danii aż 74 proc. dzieci do lat 3 może liczyć na fachową opiekę.