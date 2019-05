Od soboty linie nr 12 i 14 zatrzymają się na dolnym przystanku Pestki przy moście Teatralnym. Dodatkowo na przystanku zatrzymywać się będą tramwaje linii nr 201, kursujące obecnie zmienioną trasą.

Nowe wiaty i perony

Tramwaje nie zatrzymują się na tzw. dolnym przystanku Pestki przy moście Teatralnym od końca października. Pasażerowie jadący od strony Piątkowa i Winograd liniami nr 12 i 14 mijają most i zatrzymują się dopiero na rondzie Kaponiera. A w przeciwnym kierunku – na przystanku PST Słowiańska.

Od najbliższej soboty znów będziemy korzystać z przystanku. Co się tam zmieniło? Przede wszystkim przystanek stracił charakter tymczasowości, MPK Poznań dostosowało go do obowiązujących standardów. Powstały dwa perony – każdy o długości 45 metrów, by w przyszłości mogły się tu zatrzymywać dłuższe tramwaje. Teren przystanku jest oświetlony, wyposażony w nowe wiaty, monitoring i elementy naprowadzające i ostrzegawcze dla osób słabowidzących i niewidomych.