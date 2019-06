Oczywiście może się zdarzyć i tak, że myślimy o udziale w 20. PKO Poznań Maratonie w październiku, lecz nie mamy jeszcze pakietu startowego. Co teraz? Pakiet można już kupić i na pewno będzie on doskonałym prezentem na Dzień Dziecka (jeszcze zdążycie, jeśli czytacie ten tekst w sobotę rano, a dzieciom powyżej 18. roku życia też należą się prezenty) czy Dzień Ojca (wypada 23 czerwca). Święta naturalnie mogłabym wyliczać dalej, pytanie tylko, czy z nabyciem pakietu startowego na 20. PKO Poznań Maraton warto zwlekać. No nie warto: bo cena wraz z przybliżaniem się październikowego biegu rośnie, a jednak mówimy o maratonie w... Poznaniu, więc wiadomo, że oszczędność jest w cenie.

Maraton Poznań. Zapisz się, bo cena rośnie

Ci, którzy chcieli nabyć najtańsze pakiety startowe za 120 zł, mogą się już niestety tylko obejść smakiem. Bo od 1 maja za udział w 20. PKO Poznań Maratonie trzeba zapłacić 140 zł. I tak będzie do 30 czerwca. Od 1 lipca do 13 września opłata startowa wyniesie 160 zł. Potem wzrośnie już do 200 zł. Tyle będziemy musieli zapłacić za udział w poznańskim maratonie, jeśli zapiszemy się między 14 września a 17 października. Bieg ma się odbyć 20 października. W przedmaratoński weekend - 18 i 19 października - opłata startowa wzrośnie do 220 zł.