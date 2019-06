1 ZDJĘCIE Leszek Miller, Ewa Kopacz , Michał Wawrykiewicz , Waldy Dzikowski. Wieczór wyborczy Koalicji Europejskiej (ŁUKASZ CYNALEWSKI)

Politycy opozycji! Jeśli chcecie chociaż zbliżyć się podczas jesiennych wyborów do PiS, to weźcie się wreszcie do roboty! Przestańcie narzekać na transfery socjalne i tzw. media publiczne. Trzeba zap... od świtu do zmierzchu, bo przerżniecie z Jarosławem Kaczyńskim nawet w Wielkopolsce.