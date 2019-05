Nową siedzibę Teatru Muzycznego w Poznaniu zaprojektuje Romuald Loegler, który wygrał konkurs architektoniczny ogłoszony przez miasto. Budynek powstanie na miejskiej działce przy ul. Skośnej, obok Akademii Muzycznej i Św. Marcina.

Nowy budynek Teatru Muzycznego w Poznaniu. "Będzie otwierał trakt św. Marcina"

Nową siedzibę Teatru Muzycznego wyróżnia pofalowany dach – budynek jest przez to dynamiczny i nawiązuje do szczytów zabytkowych gmachów w sąsiedztwie. Szklaną fasadą nawiązuje z kolei do Auli Novej, czyli okrągłego budynku Akademii Muzycznej.

Dlaczego koncepcja Loeglera zwyciężyła?

- Z uwagi na oryginalność formy i otoczenia. Atutem jest wyrazista forma. Budynek bardzo współczesnym językiem komunikuje się z otoczeniem. Myśląc o teatrze, cały czas miałam przed oczami rzeźby, coś wyjątkowego. Przychodził mi na myśl Teatr Szekspirowski w Gdańsku. Teatr Muzyczny w tej postaci wpisuje się w rewitalizację św. Marcina, będzie pierwszym punktem, który rozpocznie trakt św. Marcina w kierunku miasta - mówiła Katarzyna Podlewska z sądu konkursowego. I dodawała: - Ten budynek cały czas się zmienia, ma wiele widoków - tak, jak Bałtyk.