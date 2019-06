3 ZDJĘCIA Rowery tradycyjne nieprawidłowo pozostawione w strefie zwrotu 4G. Strefa to znak wbity w ziemię. (Rowerowy Poznań)

Rowery bez stacji to nowość w Poznaniu, która póki co średnio się sprawdza. Rowerowy Poznań przygotował raport opisujący błędy systemu. Użytkownicy skarżą się, że np. rozładowane rowery przez wiele dni nie są zbierane i doprowadzane do użytku, a w strefach zwrotu brakuje stojaków.