Władze Warty Poznań zwlekały z decyzją o przyszłości trenera do ostatniej chwili. Dopiero w miniony czwartek – dwa tygodnie po zakończeniu sezonu – właściciel Bartłomiej Farjaszewski spotkał się z Petrem Nemcem. Zamierzał go poinformować o rozstaniu, ale Czech też nie był zainteresowany dalszą współpracą. Wspólnie uznali, że po 2,5 roku formuła się wyczerpała i rok przed upływem kontraktu strony rozwiązały go za porozumieniem stron.

Kto nowym trenerem Warty?

W Warcie cenili Nemca za wyniki (najpierw awans, a później utrzymanie w I lidze), ale chcieli powiewu świeżości, trenera bardziej nowoczesnego i lepiej zorganizowanego. Czech z kolei miał dosyć ciągłej niepewności i trudnej sytuacji w poznańskim klubie. Zbliża się do wieku emerytalnego i marzył o większej stabilizacji. Pojawiły się informacje, że jego zatrudnieniem zainteresowane są Wigry Suwałki. Trudno jednak sobie wyobrazić, by trener z Czech rozważał w ogóle propozycję z tak odległego regionu Polski. Wolałby pracować bliżej ojczyzny, ale przede wszystkim w lepszych warunkach, a Wigry przecież cudem uniknęły spadku z I ligi.