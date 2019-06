Poznań po raz kolejny pokazał, że potrafi się bawić ponad podziałami. Bo taka była właśnie parada pokoleń, która przeszła w sobotę przez centrum miasta. Powodów było kilka: zakończenie Poznańskich Dni Rodziny, przypadający w sobotę właśnie Dzień Dziecka oraz obchody 30. rocznicy pierwszych częściowo demokratycznych wyborów w 1989 r.

Najpierw koziołki, a potem bańki

Ponad tysiąc młodszych i starszych poznaniaków najpierw obejrzało trykające się poznańskie koziołki na ratuszowej wieży.

– Ja ich 40 lat nie widziałam – nie kryła radości pani Agnieszka, która w czarnej koszulce z żółtym wiankiem na głowie stanęła na czele pochodu razem z innymi seniorami.

Niektóre dzieci po raz pierwszy słyszały też hejnał z poznańskiej wieży ratuszowej. – A ja myślałem, że hejnał to tylko w Krakowie – dziwił się 9-letni Krzyś.

Parada zaczęła się dźwiękami utworu Zbigniewa Wodeckiego „Zacznij od Bacha”. A potem w rytm bębnów wszyscy przeszli na pl. Wolności. Szli młodsi i starsi, uczniowie i seniorzy, single i rodziny z dziećmi. A na zakończenie parady do nieba poleciały tysiące baniek. Odpowiedni sprzęt do ich puszczania trafił za darmo niemal do każdego dziecka. Na małych uczestników czekały też kolorowe balony.