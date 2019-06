30-letni Niemiec to prawdziwa legenda wśród kanadyjkarzy pływających na długich dystansach. Przez lata był w zasadzie nie do pokonania. Wygrywał złote medale na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro i Londynie, jest czterokrotnym mistrzem świata i siedmiokrotnym mistrzem Europy na dystansie 1000 metrów. Od lat nie oddaje rywalom najwyższego stopnia podium w najważniejszych imprezach.

O rok młodszy od niego Tomasz Kaczor przez całą dotychczasową karierę na marne próbował doścignąć Sebastiana Brendela. A teraz udało mu się go pokonać drugi raz z rzędu i to w ciągu zaledwie jednego tygodnia! Po wygranej z Niemcem w Poznaniu tym razem prześcignął go i pozbawił medalu na Pucharze Świata w Duisburgu. W wyścigu kanadyjkarzy na 1000 metrów Polak dopłynął do mety na trzecim miejscu, a legendarny Niemiec finiszował dopiero za nim. Od Kaczora nieznacznie lepsi byli tylko Francuz Adrien Bart i Czech Martin Fuksa.