W Kongresie Prawników Polskich uczestniczyło w sobotę kilkaset osób, przede wszystkim adwokaci, radcowie prawni i sędziowie. Przyjechali m.in. pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Kongres zorganizowano po raz drugi, ale po raz pierwszy w Poznaniu.

Jacek Jaśkowiak: Atak na wartości ma aprobatę dużej części społeczeństwa

- Nasze zgromadzenie powinno przede wszystkim podziękować obywatelom. Bo wyrosło w Polsce społeczeństwo obywatelskie, które rozumie, na czym polega trójpodział władzy i co oznacza niezależność sądownictwa. Ludzie gromadzili się nie tylko przed Sądem Najwyższym, ale też przed małymi sądami rejonowymi - mówił Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Ale potem nawiązywał do wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego, w których zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość, partia odpowiedzialna za łamanie Konstytucji i zamach na niezależne sądy: - Chcę powiedzieć politykom: jeśli Polska ma być sercem Europy, to musi wrócić na drogę przestrzegania zasad demokracji konstytucyjnej. I my prawnicy musimy się tego domagać. Musimy walczyć o wymiar sprawiedliwości, szczególnie teraz gdy o wynikach wyborów decydują względy ekonomiczne i pieniądze, a nie ład konstytucyjny.