Przemysław Kieliszewski, dyrektor Teatru Muzycznego podjął podwójne ryzyko, decydując się na umieszczenie w repertuarze „Kwartetu” Ronalda Harwooda, sztuki z końca lat 90.

Po pierwsze, wystawianie dramatu/komedii na scenie słynącej z efektownych musicali to zawsze ogromne wyzwanie. Widz przyzwyczajony do wielkiego rozmachu, orkiestry na żywo, tańców i śpiewów, musi nagle przestawić się na maksymalne skupienie i wyłapywanie ważnych treści. I jak pokazała poprzednia tego typu sztuka w Muzycznym – „Akompaniator” - nie zawsze jest to przedsięwzięcie w 100 proc. udane. Po drugie, 12 lat temu ten sam „Kwartet” wystawiono w Teatrze Nowym. W jednej z ról wystąpiła wtedy nieżyjąca już, niezapomniana Sława Kwaśniewska. Na scenie towarzyszyli jej Irena Grzonka oraz Michał Grudziński i Aleksander Machalica. Poznańscy widzowie pamiętają tę wersję bardzo dobrze. Dlatego Kieliszewski musiał być w 100 proc. pewny, że wie, co robi, stawiając na „Kwartet” po raz kolejny. Na szczęście się nie pomylił.