1 ZDJĘCIE Hubert Hurkacz jest uwielbiany przez kibiców (HANNA URBANIAK)

Już rok temu występy Huberta Hurkacza cieszyły się wielkim powodzeniem wśród widowni turnieju Poznań Open. A wtedy nie był on czołowym tenisistą świata, jak teraz. Przyjazd do Poznania tego gracza to wielka atrakcja turnieju