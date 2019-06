Federacja tenisa męskiego ATP zmieniła zasady rankingu zawodników, kwalifikacji do turniejów, wreszcie sposób rozgrywania samej imprezy. Dotyczy to nie tylko Poznania, ale wszystkich turniejów klasy challengera.

Nowe zasady eliminacji

Challenger będzie miał bowiem teraz zmienioną drabinkę turnieju głównego oraz kwalifikacje. Od lat przywykliśmy do sytuacji, w której w weekend przed turniejem głównym odbywały się gry eliminacyjne. Z nich do turnieju głównego dostać się mogło czterech najlepszych zawodników. Tym razem będzie ich tylko dwóch, a eliminacje będą absolutnie kadłubowe.

– Szkoda nam, bo eliminacje także wzbudzały wielkie emocje kibiców. Przychodzili oni w weekend, by zobaczyć walkę o turniej główny, do której najczęściej stawało bardzo wielu polskich graczy. Dla nich była to szansa, by spróbować dostać się do prestiżowej imprezy, mimo niskiej pozycji w rankingu i liczni Polacy z tej szansy korzystali – przypomina Krzysztof Jordan.