Policja na razie nie chce udzielać szczegółowych informacji w tej sprawie. Wciąż nie udało jej się ustalić, kto jest odpowiedzialny za atak i dlaczego do niego doszło. – Niestety, sprawcy jeszcze nie mamy. Działania cały czas trwają – mówi Piotr Garstka z biura prasowego wielkopolskiej policji.

Świadkowie zdarzenia w mediach społecznościowych piszą, że sprawca zadał ciosy ostrym narzędziem, najprawdopodobniej nożem, w okolicach klatki piersiowej i nóg. – Na miejscu szybko pojawiły się służby, kobieta pochodząca z Ukrainy była przytomna i o własnych siłach weszła do karetki – dodaje Garstka.

Minął zaledwie tydzień od poprzedniego ataku

Był to kolejny atak nożownika w ostatnim tygodniu. 25 maja ok. godz. 18 na przystanku autobusowym przy Al. Solidarności w Poznaniu 29-letni Denis H. zadał kilka ciosów nożem 41-letniemu mężczyźnie, który mimo reanimacji zmarł w drodze do szpitala.