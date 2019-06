Hubert Hurkacz przyjechał do Poznania prosto z Paryża, gdzie odpadł po porażce z Novakiem Djokoviciem w I rundzie French Open. To spowodowało, że najlepszy polski tenisista zdecydował się stanąć do walki o obronę tytułu zwycięzcy poznańskiego challengera. Polak będzie głównym faworytem i najwyżej rozstawionym tenisistą, bo w aktualnym rankingu ATP zajmuje bardzo wysokie 44. miejsce.

Turniejową dwójką będzie Hiszpan Roberto Carballes Baena (ATP 76), którego Hubert Hurkacz pokonał w tym sezonie w eliminacjach do turnieju w Madrycie. Na przyjazd do Poznania nie zdecydowali się ostatecznie Serb Filip Krajinović, Szwajcar Henri Laaksonen i ubiegłoroczny finalista Japończyk Taro Daniel.

Dobre losowanie Hurkacza

Poznań Open rozpoczyna się w poniedziałek. Dzięki zmienionej formule rozgrywek turniejów rangi ATP Challenger wszyscy rozstawieni zawodnicy w pierwszej rundzie mają wolny los i rozpoczynają rywalizację dopiero od kolejnej fazy. Na kort wyjdą więc po raz pierwszy dopiero we wtorek lub w środę. Hubert Hurkacz jako turniejowa jedynka mógł trafić tylko na rywali niżej od siebie notowanych. Wrocławianin pofatygował się nawet na niedzielne losowanie. - Chciałem tylko zobaczyć z kim zagram - powiedział uśmiechnięty 22-latek.