– W policyjnym państwie, gdzie się roi od kontroli / Wiozę się powoli, nie damy się zniewolić. / Policz do dwudziestu, pomyśl, co cię boli. / Ani słowa o nas bez nas, wywracamy stolik” – rapował w refrenie. A gdy utwór się skończył, na sali rozległy się brawa. – Piotr Górski „donGURALesko” jest tutaj z nami – powiedział prowadzący konferencję Michał Merczyński, co wywołało kolejną porcję oklasków.

Z języka Snydera na język rapu

Poznański raper przygotował utwór pt. „20”, który opiera się na książce „O tyranii. Dwadzieścia lekcji z XX wieku” prof. Timothy’ego Snydera. – Wcieliłem się w rolę tłumacza. Przełożyłem myśli profesora na język rapu – mówił donGURALesko, gdy pojawił się na scenie. Oprócz niego w konferencji wzięli udział dr Anna Materska-Sosnowska, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, i prof. Radosław Markowski, socjolog z SWPS.