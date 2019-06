Palił i gadał. Tylko czasem przerywał sobie na łyk kawy. Lubił przy tym dogryzać gościom. Ze mną, wpuszczając do swojej zawalonej tysiącami zdjęć kanciapy na Targach, droczył się, że muszę szybko wchodzić, bo jak ktoś zauważy, że przychodzi do niego dziennikarz z „tej lewackiej gazety”, to będą problemy. Zawsze mówił to z łobuzerskim uśmiechem, który po prostu rozbrajał.

Pracował z dala od fleszy

Tomek Mikszo był jednym z tych, o których rzadko kiedy się pisze, bo pracują z dala od fleszy, na mało eksponowanych stanowiskach. On prawie dosłownie pracował w podziemiach - w niewielkim, zagraconym lokalu stanowiącym fragment targowego pawilonu numer 2.

Kim był? Skarbnicą wiedzy o historii Międzynarodowych Targów Poznańskich. Człowiekiem, który przekopywał się przez zdjęcia, stare wydawnictwa i targowe magazyny w poszukiwaniu perełek - pozostałości dawnej historii Poznania.