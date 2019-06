2 ZDJĘCIA Wystawa w Starym Browarze 'Krok ku Wolności. Wybory czerwcowe 1989 w Wielkopolsce'. (saw)

Zdjęcia głosujących poznaniaków i kandydatów do Sejmu, karty do głosowania i wyborcze plakaty sprzed 30 lat - w tym słynny plakat Tomasza Sarneckiego z Garym Cooperem, który mobilizował Polaków, by poszli do urn. Od poniedziałku w Starym Browarze trwa wystawa "Krok ku Wolności. Wybory czerwcowe 1989 w Wielkopolsce"