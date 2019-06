- Te murale to może być gratka dla turystów, a przy tym dobry przykład dla innych miast, że można robić dobre rzeczy na bazie kontaktów z mieszkańcami, bez względu na poglądy polityczne. Często w Polsce próbujemy się boksować na różne tematy, często w kiepskim stylu, warto znajdować takie sytuacje, które nas łączą - mówi Jarosław Lange, szef wielkopolskiej Solidarności.

Dziewięć murali - nie tylko z Solidarnością

- Bloki stoją w dwóch grupach, dlatego podzieliliśmy projekt na dwa okresy. Pierwszy, do powstania Solidarności włącznie z tym wydarzeniem, symbolizowanym przez wizerunek Lecha Wałęsy oraz późniejszy, zakończony wolnymi wyborami 4 czerwca - mówi Dominik Dziedzina ze zwycięskiej grupy Murall, którą tworzą też Monika Rygielska i Agnieszka Skowrońska. - Uznaliśmy, że Lech Wałęsa to bardzo silny i czytelny symbol Solidarności. Jednocześnie to, że był obecny podczas wydarzeń ważnych dla historii Polski, to fakt historyczny - dodaje.