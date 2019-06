Prof. zw. dr hab. Jacek Fisiak, "w uznaniu wybitnych zasług dla nauki polskiej, za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i organizacyjnej", został przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Wśród odznaczeń ma też Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyż Oficerski Orderu Imperium Brytyjskiego, nadany przez brytyjską królową w 1981 roku.

Jacek Fisiak od 1966 do 1990 roku należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W obradach Okrągłego Stołu uczestniczył jako współprzewodniczący podzespołu do spraw nauki, oświaty i postępu technicznego.

Przy okazji jego 70. urodzin i uroczystego przejścia na emeryturę (gościem uroczystości był m.in. Mieczysław Rakowski) byli studenci związani z opozycją, wypominali profesorowi autorytarny styl kierowania uczelnią i masowe zwolnienia pracowników uczelni, które w wielu przypadkach miały cechy politycznego odwetu. Zarzucali też jawną współpracę z władzami PRL przeciw społeczności akademickiej.