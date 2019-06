1 ZDJĘCIE 09.03.2019, Poznań. Ówczesna przewodnicząca zarządu osiedla Naramowice Anna Wachowska-Kucharska podczas posiedzenia rady osiedla na os. Władysława Jagiełły. (ŁUKASZ CYNALEWSKI)

Anna Wachowska-Kucharska zarzuciła Pawłowi Sowie naruszenie jej nietykalności cielesnej, a ten pozwał ją o ochronę dóbr osobistych. Sąd przychylił się do wniosku byłej radnej i zdecydował, że sprawa będzie niejawna. Mimo że adwokat Sowy mówił: - Przecież to ona poszła jako pierwsza do mediów i ogłosiła całą sprawę publicznie.