Na ulice Poznania wyjechały polewaczki. Ich zadanie to czyszczenie na mokro oraz jednocześnie ochładzanie rozgrzanego asfaltu i zarazem obniżenie temperatury otoczenia. We wtorek taki pojazd mogliśmy zobaczyć np. na ul. Bukowskiej po porannym szczycie komunikacyjnym.

Do godz. 17 w środę obowiązuje ostrzeżenie IMGW przed upałem. Synoptycy ostrzegają przed temperaturami w dzień od 29 do 31 stopni.

ZDM Poznań chłodzi i myje

Generalnie schładzane są ulice w centrum miasta, na Jeżycach, Grunwaldzie i Wildzie, gdzie dominuje zwarta zabudowa. – Systemowo do polewania wyznaczonych jest niemal 100 kilometrów jezdni. Za każdym razem, na każdy z nich wylanych zostanie od metra do dwóch metrów sześciennych wody. Jednorazowo na ulice może wyjechać do ośmiu polewaczek – informuje Zarząd Dróg Miejskich. Drogowcy będą myć jezdnie na mokro do końca lata.

Osiem polewaczek do dyspozycji miasta to tegoroczna nowość, choć już kiedyś podobne pojazdy jeździły po Poznaniu. Miasto wróciło do nich m.in. ze względu na walkę ze smogiem, bo przy sprzątaniu ulic na sucho pył z resztkami opon, klocków hamulcowych itp. unosi się w powietrze.