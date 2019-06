W Gdańsku od początku tego tygodnia spotykali się samorządowcy z całej Polski. W poniedziałek w Europejskim Centrum Solidarności odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Fundacji Unii Metropolii Polskich, która została nazwana imieniem zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Więcej w ręce samorządów

Samorządowcy podpisali też deklarację „Samorządna Rzeczpospolita”, która zawiera 21 tez samorządowych. Zawarte w niej propozycje to m.in. likwidacja urzędu wojewody oraz wprowadzenie Izby Samorządowej zamiast Senatu. W skrócie - chodzi o decentralizację państwa i wzmocnienie władzy samorządowej.

W Bazylice Mariackiej oddali hołd prezydentowi Adamowiczowi. Niektórzy z nich pojawili się we wtorek - wraz z prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz - na "Wiecu Wolności i Solidarności" przy fontannie Neptuna na Długim Targu. Był tam m.in. prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. „Jestem przerażony tym, że premier polskiego rządu, zasłonięty ochroniarzami, nie podaje ręki prezydent Gdańska, która chce go przywitać” - mówił Jacek Jaśkowiak, nawiązując do tego, co w poniedziałek zdarzyło się przed ECS. Aleksandra Dulkiewicz podeszła tam do idącego wraz z delegacją rządową premiera Mateusza Morawieckiego, próbowała się z nim przywitać i zaprosić go do rozmowy przy okrągłym stole ustawionym przed ECS. Premier Morawiecki nie odpowiedział i poszedł dalej.