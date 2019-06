„Tak będzie wyglądała trasa na Naramowice na odcinku od Garbar do pętli Wilczak. Poznańskie Inwestycje Miejskie rozpoczynają właśnie prace nad tym etapem inwestycji. Zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych projektu tego odcinka!” - napisał na Facebooku prezydent Jacek Jaśkowiak. Zamieścił nagranie z wirtualną przejażdżką planowaną trasą między centrum Poznania a Wilczakiem.

Przesiadki przy PKP

Wideo zaczyna się na pl. Wielkopolskim. Tramwaj dojeżdża środkiem ul. Solnej do skrzyżowania ul. Garbary i Estkowskiego. Co ważne, na wizualizacji skrzyżowanie jest przebudowane tak, że tory poprowadzone są w linii prostej. Dziś na skrzyżowaniu torowisko przecina jezdnię dla samochodów jadących w kierunku Śródki. To komplikuje przejazd przez skrzyżowanie - samochody jadące w tym samym kierunku co tramwaj nie mogą mieć zielonego światła, gdy ten jest na torach.