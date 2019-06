Alicja Lehmann: – Dlaczego zrezygnowałeś z funkcji konsula honorowego Ukrainy w Poznaniu?

Witold Horowski: Już jakiś czas temu skala emigracji Ukraińców do Wielkopolski przekroczyła moje możliwości prowadzenia konsulatu tak, by działał, jak należy. Obecnie w Poznaniu i powiatach mieszka około 100 tys. Ukraińców. W Wielkopolsce – ponad 300 tys.

Prowadziłeś konsulat dobrze.

– Dziękuję ci za te słowa. Natomiast ludzie oczekiwali dużo więcej. I mieli rację. Zaczęło nas to przerastać. W konsulacie powinny być dwie osoby, pracujące przy obsłudze przez cały tydzień.

W dniu, w którym złożyłem wypowiedzenie, 61 osób zgłosiło się po pomoc do konsulatu. Zwykle jest ok. 30 osób i połowa wychodzi rozczarowana, bo okazuje się, że nie mamy kompetencji urzędniczych, by ich obsłużyć. Musimy odsyłać ich do Warszawy albo pomagamy im załatwiać sprawy tam. Coraz gorzej szło moim pracownikom i mnie przekonywanie ludzi, że to jest tylko „konsulat honorowy” i nie świadczy wszystkich usług, nie jesteśmy w stanie być na każde żądanie.