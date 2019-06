Kino Muza to najstarsze kino w Poznaniu – działa od 1908 r. i drugie najstarsze w Polsce (ustępuje tylko otwartemu rok wcześniej kinu Pionier w Szczecinie). Przez lata wielokrotnie zmieniało nazwę. Otwarte zostało jako Theater Apollo. W 1910 r. zmieniło nazwę na Colosseum, w 1934 r. na Europę, w 1935 r. na Świt, w 1940 r. na Zentral Lichtspiele, a w 1945 r. na Wolność. Pod nazwą Muza działa od lat 50.

Po transformacji ustrojowej kinem zarządzała firma Film-Art. W roku 2007 przejęła je firma Gutek Film. Od 1 lutego 2008 r. Muzę prowadzi miejska instytucja Estrada Poznańska. Siedziba Muzy znajduje się przy ul. Św. Marcin 30. W czasie remontu od czerwca 2018 r. do czwartku kino działało w siedzibie Estrady przy ul. Masztalarskiej. Remont Muzy kosztował 5 mln zł.

Z kierowniczką kina Joanną Piotrowiak i specjalistką od programu i promocji Dorotą Reksińską z kina rozmawiamy we wtorek, kiedy w siedzibie Muzy przy ul. Św. Marcin trwają ostatnie szlify przed nowym otwarciem. Przez ostatni rok budynek był gruntownie remontowany. Teraz widzów wita nowy neon, a wnętrze kina trudno poznać. Ale w środku panuje jeszcze rozgardiasz i krzątanina. Panie kasjerki przymierzają się do swojego nowego stanowiska, ekipa kawiarni rozkłada ekspresy, kinooperatorzy doglądają sprzętu, a budowlańcy wykańczają detale. Rozmowę co jakiś czas przerywają ważne telefony i ludzie dopytujący o różne sprawy remontowe.