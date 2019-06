O tym, że prowadzone są rozmowy na temat sprzedaży poznańskiej firmy, w branży mówiło się już od kilku miesięcy. W poniedziałek o decyzji agencja koncertowa Go Ahead poinformowała na swoim Facebooku. Firma zostanie włączona do Live Nation Entertainment. - Nazwa Go Ahead w krótkim czasie zniknie z koncertowej mapy - mówi Łukasz Minta, szef Go Ahead. Międzynarodowa korporacja otworzy teraz w Poznaniu swoje biuro lokalne. - Wszyscy nasi pracownicy dostali propozycję dołączenia do zespołu Live Nation - dodaje Łukasz Minta.

- Z radością witamy Łukasza i jego zespół w Live Nation. Go Ahead sprowadził do Polski wielu międzynarodowych artystów na przestrzeni lat i jesteśmy pewni tego, co możemy razem osiągnąć w tej nowej dla nas erze - skomentował cytowany przez Go-Ahead Steven Todd, dyrektor zarządzający Live Nation na Europę Centralną i Wschodnią.