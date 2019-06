Huawei to gigant z Chin, który zajmuje się najnowszymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Firma znana jest m.in. z produkcji smartfonów.

Dlaczego zdecydowała się zainwestować we współpracę z Politechniką Poznańską? – Szkoły wyższe tworzą jakość i dynamikę rozwoju danego kraju. Podejmując współpracę z tak prestiżową i szanowaną uczelnią, jaką jest Politechnika Poznańska, wiedzieliśmy, że wnosimy znaczący i efektywny wkład w przygotowanie studentów do podjęcia w przyszłości pracy w sektorze ICT – uważa Tonny Bao, dyrektor zarządzający Huawei Polska. ICT to sektor technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Będą projektować i konfigurować

Politechnika Poznańska i Huawei zaczęły ze sobą współpracować w 2015 r., a w środę podpisały umowę, która rozszerzyła tę współpracę. Huawei wyposaży uczelnię w nowoczesne urządzenia do budowy informatycznej infrastruktury sieciowej. Sprzęt będzie wyposażeniem laboratorium Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji. Studenci na zajęciach będą mogli zbierać wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem, konfiguracją i uruchamianiem nowoczesnych sieci komputerowych. Na takich urządzeniach mogą np. poszerzyć wiedzę o cyberbezpieczeństwie.