O skazaniu Cezarego O. poinformował w środę wieczorem na swoim profilu na Facebooku prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. "Ten wyrok to dla osób dopuszczających się przemocy słownej w sieci jasny sygnał, że nie mogą czuć się bezkarne. Brak reakcji byłby przyzwoleniem na takie działania" - napisał Jaśkowiak.

"Lewackie i bezbożne podejście"

W połowie stycznia Cezary O., 41-letni przedsiębiorca z podpoznańskiego Kórnika, komentował na Facebooku informację o ataku nożownika na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Napisał, że to samo powinno spotkać jeszcze Jaśkowiaka oraz prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Mężczyzna zarzucił im "lewackie i bezbożne podejście do swoich stanowisk".

Gdy wpis pojawił się w internecie, wrocławski poseł Jacek Protasiewicz wywołał na Twitterze do odpowiedzi ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Joachima Brudzińskiego. Minister odpisał, że sprawę przekazał policji. Już następnego dnia przed południem policja zatrzymała autora wpisu. Zarzucono mu "publiczne nawoływanie do stosowania przemocy w stosunku do prezydentów Poznania i Wrocławia z uwagi na ich przynależność polityczną". Przy okazji odkryto, że na swoim profilu na Facebooku Cezary O. zamieścił swastykę. Dostał za to zarzut publicznego propagowania ustroju faszystowskiego.