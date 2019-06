Biuro Prognoz Meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydało ostrzeżenie dla 31 wielkopolskich powiatów. Oprócz Poznania i powiatu poznańskiego ostrzeżenie dotyczy powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, gnieźnieńskiego, gostyńskiego, grodziskiego, jarocińskiego, kaliskiego, Kalisza, kępińskiego, kościańskiego, krotoszyńskiego, leszczyńskiego, Leszna, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, pilskiego, pleszewskiego, rawickiego, słupeckiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego, wągrowieckiego, wolsztyńskiego, wrzesińskiego i złotowskiego.

Ostrzeżenie wydano w czwartek po godz. 10. Burze z gradem mogą występować od czwartku od godz. 18 nawet do piątku do 2 w nocy. Możemy się spodziewać dość obfitych opadów deszczu, między 20 a 30 mm, lokalnie nawet do 35 mm. Będzie też wiał wiatr, którego prędkość sięgać może nawet 70 km na godz. Burzom towarzyszyć może grad.