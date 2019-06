4 ZDJĘCIA Hydrolog prof. Zbigniew Kundzewicz (PIOTR SKORNICKI)

- Trzeba skończyć z dysonansem między tym, co mówimy, a tym co robimy dla klimatu. Chociaż to, co słyszymy, też jest różne. Z jednej strony prezydent mówił, że mamy zapasy węgla na 200 lat, a odwęglenie jest antypaństwową herezją. A premier ogłosił, że dążymy do gospodarki niskoemisyjnej i chcemy energetykę odwęglać. W świat poszedł niespójny przekaz - zauważa prof. Zbigniew Kundzewicz.