Tomasz Cylka: Pierwsze skojarzenie z 4 czerwca 1989 r.?

Jerzy Krężlewski: Wtedy strach i niedowierzanie. Dziś – uważam, że to było najlepsze, co mogliśmy zrobić. Oczywiście mieliśmy świadomość tego, że idziemy z komuchami na zgniły kompromis, że władza chce nas potraktować instrumentalnie i po jakimś czasie wykorzysta. Ale nie można było inaczej. To będzie trochę okrutne, co powiem, ale stosunkowo łatwo wywołać jakiekolwiek powstanie i szlachetnie zginąć. Myślę tu np. o powstaniu warszawskim, styczniowym czy listopadowym, a nawet wielkopolskim. Oczywiście – jestem dumny, że mój dziadek był jednym z dowódców koło Pleszewa. Ale nie zapominajmy, że w każdym powstaniu lała się krew. A w 1989 r. nie było ani jednej ofiary.

A może, jak myśli wielu Polaków, trzeba było poczekać kilka miesięcy i obalić system bez zgniłego kompromisu?

– Główny nurt ówczesnej „Solidarności” nigdy nie zmierzał do jawnego obalenia systemu. To był przede wszystkim związek zawodowy. Mówiąc wprost, na początku lat 80. chodziło o taki socjalizm z ludzką twarzą, żeby ludziom było lżej, by mogli zarobić więcej pieniędzy i swobodnie się wypowiadać czy podróżować. Tylko KPN czy Solidarność Walcząca Kornela Morawieckiego mówiły wprost: „obalimy władzę z bronią w ręku”. Dlatego jak dzisiaj słyszę np. od środowisk kibicowskich Lecha Poznań, że można było poczekać kilka miesięcy i obalić ich siłą, to mówię „nie”. Działaczy podziemnej Solidarności było wtedy w Polsce maksimum 20 tys. Władza miała ponad pół miliona ludzi uzbrojonych po zęby, a liczę tylko milicję, ZOMO i ORMO oraz straż kolejową, pomijając wojsko i armię radziecką. Łatwo sobie wyobrazić, jak by to się skończyło.