Gdańskie obchody 30. rocznicy pierwszych, częściowo wolnych wyborów do parlamentu, stały się okazją do wzmocnienia szeregów opozycji. To z Trójmiasta m.in. po przemówieniu Donalda Tuska popłynął sygnał, żeby w jesiennych wyborach wystartowali przynajmniej niektórzy prezydenci, burmistrzowie i wójtowie, a nawet marszałkowie województw.

Chodzi głównie o tych, którzy cieszą się wysokim poparciem w lokalnych społecznościach, gdzie PiS ma przewagę. Otwarcie o takim pomyśle mówił m.in. prezydent Sopotu Jacek Karnowski. - Część z nas stanie przed bardzo dramatyczną decyzją, czy nie dać siebie i nie pójść na tę listę wyborczą do Senatu, także Sejmu. Jest to dla nas dość dramatyczna decyzja, bo jesteśmy rok po wyborach bezpośrednich do naszych miast czy gmin. Ale za rok tych samorządów możemy już nie mieć - mówił Jacek Karnowski w TVN24.

Jacek Jaśkowiak nie wystartuje w wyborach