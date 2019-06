Sponsorem dzisiejszej czytanki jest literka „W” – jak Wystawy, Wiedza, Wyparcie.

Z wystawy najważniejszy jest wernisaż. Jest prosecco, są znajomi, coś tam wisi na ścianach. W takich okolicznościach nawet najgorsza wystawa jakoś się broni. Zresztą i tak nic nie można oglądać, bo wszyscy wszystko zasłaniają i chcą się witać albo ustalić, gdzie jest ten facet z prosecco.

Po wernisażu jest jeszcze trudniej: człowiek chodzi po pustej sali, robi za ruchomy eksponat dla pań od pilnowania i – śledzony wzrokiem – denerwuje się, czy profesjonalnie ogląda. Może za krótko? Nie to, co trzeba? Może się zachwyca gniotem? Stres, wstyd, samokontrola. Ostatecznie, z wystawy niewiele się pamięta, poza nieprzeniknioną twarzą pani krzesłowej. Finisaż też nie ratuje sytuacji, bo to takie poprawiny po wernisażu.

Bywać? Nie warto

Tak źle, tak niedobrze. Wniosek: nie warto. Z tego słusznego założenia wychodzą chyba adresaci wystaw i wykładów o miejskich innowacjach: wszelkiej maści decydenci. Najczęściej nie przychodzą, a jeśli już, to niewiele z tego wynoszą. Raz, przez powody, o których powyżej, a dwa – dzięki zdolności wyparcia nowej wiedzy.