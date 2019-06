Wielki remont linii kolejowej z Poznania przez Konin do Warszawy za 2,5 mld zł miał trwać dwa lata. 24 miesiące właśnie mijają i kolejarze z dumą ogłaszają, że od niedzieli pociągi wracają na trasę przez Konin. Ale bynajmniej czas jazdy się nie skrócił do obiecanych 2 godz. i 20 min. Jest średnio o godzinę dłuższy. Dlaczego?

W maju Arnold Bresch, członek zarządu PKP PLK, spółki prowadzącej inwestycję, tak mówił „Wyborczej”: – Zakładamy, że od czerwca czas jazdy wyniesie 3 godz. i 10 min. Trwają bowiem prace związane z lokalnym sterowaniem ruchem w obrębie stacji Konin, Kutno i Łowicz, które będą prowadzone do końca 2020 r. Dopiero wtedy będziemy mogli wprowadzać docelowe prędkości - tłumaczył.

Jak się teraz okazuje, w ponad 90 proc. nawet obietnicy 3 godz. i 10 min. nie udało się dotrzymać.

Obietnica nie została dotrzymana

W niedzielę wchodzi w życie letni rozkład jazdy. W dni robocze z Poznania do Warszawy pojedzie 12 pociągów (odjazdy ze stolicy Wielkopolski o godz. 2.21, 5.32, 7.09, 7.19, 8.30, 9.42, 12.31, 13.26, 15.42, 17.20, 19.18 i 19.30). Najszybszy z nich (o godz. 8.30) pokona tę trasę w 3 godz. i 16 min, reszta jeszcze dłużej. Różnice są spore i wynoszą od 6 do 55 min. Rekordzistą jest wieczorny pociąg TLK (o godz. 19.18), który do stacji Warszawa Centralna jedzie aż 4 godz. i 11 min.