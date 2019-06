Kamil Kłopocki skończył na UAM dwa kierunki: prawo i administrację. Jest doktorantem w katedrze publicznego prawa gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji. Jeszcze na studiach zaczął pracować w poznańskim oddziale renomowanej warszawskiej kancelarii prawnej. Specjalizował się w prawie konkurencji.

Wielkie protesty na placu Wolności

Gdy jesienią 2015 r. PiS wygrał wybory i przeprowadził zamach na Trybunał Konstytucyjny, Kamil Kłopocki wraz z setkami poznaniaków protestował na pl. Wolności. - Uznałem, że to moment, gdy nie można siedzieć w domu, a trzeba zaangażować się w obronę demokratycznych instytucji - wspomina. Wysłał maile do kilku polityków, odpowiedział mu poseł Nowoczesnej Marek Ruciński. Kłopocki został jego społecznym asystentem, a potem zapisał się do Nowoczesnej i został członkiem miejskiego zarządu partii. Jesienią 2018 roku kandydował z list Koalicji Obywatelskiej do rady miasta, ale mandatu nie zdobył.