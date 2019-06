Przyjechał do Polski pracować fizycznie. W wypadku przy pracy stracił prawą rękę. Dzięki pomocy m.in. Witolda Horowskiego i czytelników „Gazety Wyborczej” dziś jest studentem. Chce zostać w Polsce.

Kiedy przyjechał z Ukrainy do Polski miał 19 lat. Dima Shutak wybrał pracę na Zachodzie, bo nie chciał iść na wojnę. – Moi znajomi wracali z wojny bez rąk i bez nóg – opowiadał trzy lata temu „Wyborczej”.

W Wielichowie, niedaleko Grodziska Wlkp., zatrudnił się przy obsłudze maszyny produkującej pudełka na owoce. Zamknięty w piwnicy bez okien pracował po 16 godzin na dobę. Stawka: 10 zł za godzinę.

Musieli amputować rękę

12 kwietnia 2016 r. maszyna produkująca pudełka zmiażdżyła, a potem gotowała w 150 st. C rękę Dimy. Chłopak przez 15 minut wołał o pomoc. Dopiero kiedy drugą ręką zdołał sięgnąć po telefon i napisał SMS do kolegi Ukraińca, ten przybiegł mu z pomocą. Pracodawca Dimy najpierw zawiózł go do domu, aby się przebrał. W szpitalu zaś kazał chłopakowi mówić, że wypadek zdarzył się, gdy rozpalał w piecu. Lekarze musieli amputować rękę Dimy tuż poniżej łokcia. Kiedy historia chłopaka ukazała się w mediach, czytelnicy „Wyborczej” na leczenie Ukraińca zebrali prawie 40 tys. zł.