Ogólnopolski strajk nauczycieli trwał trzy tygodnie i zakończył się 27 kwietnia. Strajkowało kilkanaście tysięcy placówek i kilkaset tysięcy nauczycieli i pracowników oświaty. Rozmowy z rządem nie przyniosły rezultatów. – Niczego dziś nie podpisujemy. Nie składamy broni – mówił wtedy prezes ZNP Sławomir Broniarz.

Nauczycielom z Poznania za dwutygodniowy strajk zostały odebrane nie tylko pensje zasadnicze, ale też dodatek motywacyjny, stażowy i za wychowawstwo. Odpowiada za nie samorząd, a nie państwo. Według ZNP i wielkopolskiej „Solidarności” to działanie było bezprawne. W czwartek na komisję oświaty Rady Miasta Poznania przyszli nauczyciele, którzy domagali się zwrotu dodatków.

Na te pieniądze ciężko pracowałam cały semestr

– Będziemy się upominać o swoje dodatki. Pensje za kwiecień otrzymaliśmy z góry. Teraz w ratach będą one odciągane od naszych pensji aż do końca tego roku szkolnego. U każdego jest to inna suma. Ja mam najwyższy stopień awansu zawodowego i najdłuższy staż, w zawodzie pracuję ponad 20 lat. Do spłaty mam 2,6 tys. zł netto – mówi Agnieszka Gabryelska, nauczycielka w I LO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.