1 ZDJĘCIE Zespół Szkół Specjalnych nr 103 w nowej siedzibie przy ul. Kanclerskiej (mat. urzędu miasta)

Poznań chce, by powiat dokładał się do utrzymania poznańskich szkół specjalnych. Powiat na to - że przejmie część tych szkół. Efekt jest taki, że Poznań przestał przyjmować uczniów spoza miasta.