Drogę ekspresową S5 z Poznania do Wronczyna za Stęszewem budowało włoskie konsorcjum Toto Construzioni Generali i Vianini Lavori. 16-kilometrowy odcinek miał być gotowy jesienią 2017 roku, ale nadal nie udało się w całości zakończyć inwestycji. Czara goryczy przelała się, gdy podwykonawcy opuścili teren budowy. Mieszkańcy podpoznańskich gmin Stęszew, Komorniki i Dopiewo w czerwcu 2018 r. nagłośnili problem, blokując drogę krajową nr 5. Sytuacja się poprawiła, a pod koniec ubiegłego roku kierowcy dostali do użytku po jednym pasie nowej trasy w każdą stronę na jednej nitce. Cała trasa miała być gotowa do końca czerwca (druga nitka, a więc wszystkie pasy ruchu). Teraz wszystko stoi pod znakiem zapytania.

S5 jak A1?

Jak podało w piątek nieoficjalnie Radio Poznań, wykonawca budowy trasy S5 między z Poznaniem a Wronczynem zrywa umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.