W ciągu ostatnich 12 miesięcy polscy deweloperzy sprzedali 63 tys. mieszkań. Najwyższy wzrost liczby transakcji w porównaniu do ostatniego kwartału ubiegłego roku zanotowano w Poznaniu (o 36 proc.). Przez trzy pierwsze miesiące tego roku sprzedano tu bowiem 1,7 tys. nowych mieszkań, co jest najlepszym wynikiem w historii poznańskiego rynku. Wynik z ostatnich czterech kwartałów to 5,3 tys. mieszkań, czyli zdecydowanie więcej niż w całym, rekordowym 2017 roku.

– Rynki mieszkaniowe w Poznaniu i Łodzi przeżywają boom mieszkaniowy później, niż pozostałe analizowane miasta tj. Warszawa, Kraków, Trójmiasto – piszą autorzy raportu z firmy doradczej REAS. Rośnie podaż i popyt, rosną także ceny. Ale tutaj niespodzianka – w porównaniu z pierwszym kwartałem 2018 roku ceny wzrosły „zaledwie” o 7,7 proc. To najmniejsza podwyżka z wszystkich dużych miast w Polsce. Dla porównania – w Warszawie przez rok ceny nowych mieszkań wzrosły o 14,5 proc., a we Wrocławiu – o 11,3 proc.