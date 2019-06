Jest rok 1989. Na początku czerwca w Polsce odbywają się pierwsze, częściowo wolne wybory i kończy się komunizm. W Poznaniu małżeństwo: Barbara i Tomasz Sadowscy, razem z córkami postanawiają zamieszkać z ludźmi wykluczonymi, pozostawionymi. Wśród 25 osób są bezrobotni, bezdomni, osoby z niepełnosprawnościami czy byli więźniowie. Barka jest pomysłem Sadowskich na trudną sytuację społeczną w okresie transformacji. Dom mieści się we Władysławowie, w gminie Lwówek. W tej pierwszej wspólnocie zostały wypracowane zasady, które obecnie panują we wszystkich instytucjach, założonych pod skrzydłami Barki.

Otwierać się i iść do przodu

- Dzisiaj mamy 200 centrów integracji, kilkanaście wspólnot, hosteli i przedsiębiorstwa społeczne. 30 lat temu nie do wyobrażenia było, że to wszystko tak się rozwinie. Tomasz na pewno sobie to wyobrażał, bo on zawsze więcej sobie wyobraża niż ja. Ja jestem robotnik i kiedy czuję, że ta wizja służy ludziom, rzucam się do roboty – śmieje się Barbara Sadowska.