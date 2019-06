Ośmiolatek wpadł w środę wieczorem pod tramwaj na ul. Hetmańskiej, na wysokości Dmowskiego. Nie udało się go uratować.

Były już wypadki

Do potrącenia doszło na przejściu dla pieszych, gdzie dziecko musiało pokonać po dwa pasy ruchu w każdym kierunku i torowisko (z jednej strony przed skrzyżowaniem jezdnia rozszerza się do trzech pasów ruchu). Dochodzi tam do sytuacji, że nie da się pokonać przejścia za jednym razem na zielonym świetle. Nie wiemy, czy tak było feralnej środy, ale policja zabezpieczyła monitoring. – Mamy pełny materiał, aktualnie jest analizowany – mówi Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji. Nie udziela informacji o tym, co śledczy zobaczyli na nagraniach.

Jak podała telewizja WTK, rodzice uczniów pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Dmowskiego alarmowali już miasto, że skrzyżowanie jest niebezpieczne. – Dwa lata temu doszło tu do wypadku tramwaju i samochodu. Ucierpiały dwie dziewczynki z naszej szkoły i ich mama. Wtedy wysłaliśmy pismo do Zarządu Dróg Miejskich z podpisami rodziców. Dostaliśmy odpowiedź, że niewiele da się zrobić. Dopiero po komisji w radzie miasta i wizji lokalnej wprowadzono kilka zmian. Niestety, nie udało się zamontować barierek między torowiskiem a jezdnią, bo jest tam za mało miejsca. Obiecano nam, że dzieci przejdą przez ulicę na zielonym świetle bez zatrzymywania się przy torowisku. Prosiliśmy też o ograniczenie prędkości tramwajów – opowiada nam Sylwia Czapla, jedna z matek dzieci z SP 77. Zmarły chłopiec chodził do podstawówki przy ul. Berwińskiego, ale mieszkał na tym samym osiedlu.