Do 14 czerwca można zgłaszać swoje uwagi do trzech wariantów budowy drogi rowerowej wzdłuż trasy Pestki. Chodzi o odcinek między ul. Trójpole (przy Plazie) do mostu Teatralnego. Zarząd Dróg Miejskich przedstawił trzy warianty trasy.

Na razie w budżecie miasta nie ma zarezerwowanych pieniędzy na budowę drogi. – Obecnie trwają konsultacje społeczne. Jesteśmy na wstępnym etapie – prezentujemy wielowariantową koncepcję. Warianty wskazują różne możliwości rozwiązań. Mieszkańcy i środowiska rowerowe mają teraz możliwość wniesienia swoich uwag i sugestii – mówi Agata Kaniewska, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich. I zapowiada: – Kolejnym krokiem będzie opracowanie projektu budowlanego. Jaki będzie miał ostatecznie kształt, o tym zadecyduje z pewnością kilka czynników: uwagi nadesłane podczas konsultacji, ich funkcjonalność i koszty.

Będzie kładka?