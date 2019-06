Krzysztof Grabowski, lider zespołu Strachy na Lachy i Pidżama Porno przerwał w sobotę koncert w Świebodzicach na Dolnym Śląsku. Jego zdaniem bezpieczeństwo publiczności było zagrożone.

"Ludzie spadali na glebę"

„Zaczęła się 4 zwrotka Piły Tango śpiewam i patrzę, tłum wynosi ludzi, a ci lądują na glebie, jeden po drugim. Stoi jakiś ignorant w kamizelce ochrony, jest nieruchomy. Tuż za bramkami pani siedząca na wózku inwalidzkim - jeden z widzów spada prosto na nią. Leci dziewczyna, zalicza masakryczną glebę” – napisał Grabaż w emocjonalnym wpisie o powodach przerwania koncertu. „Wystawienie do pracy osób, które nie mają pojęcia, co mają robić w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu w konsekwencji powinno skutkować natychmiastowym cofnięciem uprawnień do zabezpieczania tego typu imprez” – opisuje.

W internecie krąży film, na którym widać, jak kolejne osoby spadają na ziemię, a ochroniarze nie dają rady, a nawet nie podejmują prób wyłapywania ich.