- Homo- i transseksualiści ponownie wyjdą na ulice Poznania. 6 lipca odbędzie się tak zwany Marsz Równości. Dobry wieczór państwu, Hola Danecka, oto wiadomości dzisiejszego dnia - mówi Joanna Drozda na filmie opublikowanym na portalu YouTube. Nagranie jest parodią telewizyjnych "Wiadomości" prowadzonych przez Danutę Holecką, ale teksty czytane przez Drozdę bynajmniej nie zostały zmyślone.

Soros finansuje organizatorów Marszu Równości

- Poznańskie środowisko LGTB szykuje kolejny zamach na polską rodzinę. W stolicy Wielkopolski trwają przygotowania do Poznań Pride Week. Co to oznacza dla milionów bezbronnych polskich dzieci? O tym opowie nasz reporter - mówi "Hola Danecka".

Wspomniany reporter dodaje: - Transseksualiści, a obok bawiące się dzieci. Takie sceny rozgrywające się podczas Poznań Pride Week budzą niesmak większości mieszkańców, tak jak niektóre z postulatów gejów i lesbijek.