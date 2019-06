Gdyby ktoś nam kiedyś powiedział, że razem będziemy prowadziły biznes, zaśmiałybyśmy się mu prosto w twarz. Przez pół życia walczyłyśmy ze sobą. W rodzinie głośna jest historia, jak to goniłyśmy się z Agnieszką wokół stołu. Z nożem w ręku! Wtedy nie myślałam, że razem będziemy robiły i sprzedawały akcesoria dla dzieci – mówi Agnieszka Walczak. Razem z siostrami Moniką i Anią od dwóch lat prowadzą w centrum Poznania niewielki sklep. Sis Art oferuje zabawki, ubranka i artykuły dekoracyjne dla dzieci z naturalnych materiałów.

Wuj od Kraszewskiego

– Rękodzieło w naszej rodzinie istnieje od zawsze. W 1906 r. nasz pradziadek, Jan, założył firmę, która zajmowała się wyrobem sztucznych kwiatów. Miał aż trzy zakłady w Poznaniu: przy ul. Podgórnej, na Starym Rynku i przy ul. Wrocławskiej. My pamiętamy ten ostatni zakład – opowiada Agnieszka. Na kartce papieru ma spisaną historię rodzinnego biznesu. – Kiedy wybuchła wojna, rodzina dziadka została wysiedlona do Mielca. Do Poznania wrócili w 1945 r. i ponownie rozkręcili produkcję sztucznych kwiatów. Gdy pradziadek zmarł, interes przejął brat dziadka, wujek Marian. To w jego firmie pomagali nasi dziadkowie, a potem rodzice.