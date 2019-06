Kolejne odsłony lata #Nawolnym cieszyły się wielkim zainteresowaniem publiczności. Po bilety na spektakle Krystyny Jandy – gwiazdy pierwszej edycji – ustawiły się gigantyczne kolejki. Nie wszyscy się na spektakle dostali, trzeba było ustawiać specjalne ekrany. W tym roku popyt na plenerową sztukę będzie pewnie podobny.

Tym razem gościnne spektakle w wykonaniu m.in. Krystyny Jandy, Jana Peszka czy Andrzeja Seweryna odbędą się w sierpniu. Ale lato Na Wolnym Dziedzińcu rozpoczyna się 14 lipca.

Bilety będą płatne

– Lipiec to przede wszystkim pokazy filmowe, wydarzenia muzyczne i repertuar dla dzieci. A sierpień to teatr. We współpracy z Teatrem Muzycznym będziemy mogli zobaczyć aż 13 spektakli – zapowiada Solarski. I dodaje: – W tym roku w wydarzeniach na Wolnym Dziedzińcu pojawi się też pewna zmiana. Musieliśmy wprowadzić odpłatność – tłumaczy wiceprezydent.