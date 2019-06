Jak informują organizatorzy, Nigel Kennedy wycofał się z przyczyn „niezależnych od nich”. Skrzypek miał zagrać z Leszkiem Możdżerem program specjalnie przygotowywany na festiwal.

Program koncertowy jednak szybko udało się uzupełnić. Miejsce Anglika zajmie perkusista Billy Cobham. Muzyk jest obecny na scenie od końca lat 60., grywał z Milesem Davisem. Wystąpił m.in. na jego płycie „Bitches Brew”, jednym z kamieni milowych fusion jazzu. Do dziś nagrał dziesiątki albumów – jako sideman i lider. Jak podają organizatorzy, Leszek Możdżer fascynuje się Cobhamem od dawna. W 2011 r. przygotował w klubie Sfinks 700 specjalny koncert „Tribute to Billy Cobham”, do którego zaprosił młodych muzyków z Trójmiasta.

Reszta programu bez zmian

Enter Enea Festival w tym roku trwa od 17 do 19 czerwca. Pierwszego dnia zagrają poznańsko-lwowska folkowo-nowoczesna Dagadana i Teatr Pieśni Kozła.